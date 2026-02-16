Ariano: tre ori, un argento e tre bronzi per gli "Arcieri del tricolle" Poker di regine

Tre ori, un argento e tre bronzi per gli "Arcieri del tricolle al campionato regionale indoor 2026, tenutosi il 14 e 15 febbraio 2026, per gli archi nudi e gli archi olimpici, al Palazzetto dello sport di Baiano.

Gli "Arcieri del tricolle", continuano a mietere successi caratterizzandosi, in questa occasione, anche per un loro nuovo inedito record: aver conquistato tutto il podio degli “assoluti”, arco nudo femminile, portando a casa sia l’oro, che l’argento che il bronzo oltre che al significativo riconoscimento, anche in termini di applausi ed apprezzamenti ricevuti da parte di tutti gli altri arcieri della regione presenti alla manifestazione.



Questo tris di regine del tiro con l’arco si è trasformato in un poker di regine grazie al bronzo conquistato da una giovane arciera con un arco olimpico.

Questa la classifica finale sia di “classe” che “assoluti”:

Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, campionessa regionale di classe e argento agli assoluti.

Alessia Manganiello, arco nudo, junior femminile, campionessa regionale di classe e campionessa regionale agli assoluti.

Sharon Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, quarta di classe e bronzo agli assoluti.

Matilde Puorro, arco olimpico, ragazzi femminile, bronzo di classe e ventesima agli assoluti;

Angelino Grieco, arco nudo, master maschile, bronzo di classe e quinto agli assoluti.

Si aggiunga che la giovane arciera Alessia Manganiello, per il suo significativo punteggio conseguito in gara, riceverà dalla Fitarco nazionale la sua prima benemerenza e che l’ancor più giovane arciera Matilde Puorro e l’arciera Sharon Piligra De Delfinetti erano alla loro prima esperienza di partecipanti ad un Campionato regionale.

In ultimo ma non per ultimo si ricordi che l’8 febbraio 2026, a Torre Le Nocelle, si è tenuta la prima tappa del Campionato regionale, dedicato ai compound, dove Carmine Ricci, senior maschile degli "Arcieri del tricolle, ha conquistato l’ottava posizione nella classifica di classe e campione regionale agli assoluti.