Avellino, 40enne giù dal balcone: tragedia a Bellizzi Irpino Muore giovane donna, comunità sotto choc

Muore 40enne, tragedia a Belli Irpino. Oggi 16 febbraio 2026, una tragedia ha colpito la comunità di Bellizzi, frazione del comune di Avellino, dove una donna di 40 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Inutili i soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accettare il decesso della 40enne.

Inutili i soccorsi

Secondo quanto appreso, la donna, sposata, soffriva da tempo di depressione. Sul posto anche gli agenti di polizia per gli accertamenti di rito.

Il dramma a Bellizzi Irpino

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza le circostanze del tragico gesto. Al momento, non risultano altri elementi che possano far luce su ulteriori fattori legati all'accaduto. Sconvolti e addolorati vicini e familiari .