Referendum giustizia, le ragioni del "No": focus del M5S ad Avellino Incontro in programma sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio 2026, ore 10:00, presso "Avellino Scalo" in rione Ferrovia, via Francesco Tedesco Avellino, si terrà un incontro informativo sul referendum giustizia, incentrato sulle ragioni del "no".

Saranno presenti importanti figure del panorama politico e giuridico italiano, tra cui la Vicepresidente del Senato, Senatrice Mariolina Castellone e, la Senatrice Felicia Gaudiano, entrambe esponenti del Movimento 5 Stelle.

L'incontro sarà moderato: dalla giornalista de Il Mattino, Maddalena Verderosa. I saluti iniziali saranno affidati a: Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle.

Tra i relatori: l'avvocato penalista del Foro di Avellino, Raffaele Tecce, l'ex magistrato Pierluigi Picardi, già Presidente del Tribunale di Napoli Nord e Membro del Comitato Giusto Dire No e la segretaria generale della CGIL di Avellino, Italia D'Acierno. Non mancheranno interventi importanti anche da parte di altri ospiti illustri presenti nel pubblico.