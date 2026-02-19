Chiusano, omicidio colposo del 18enne Matteo Reppucci: condannato il medico In primo grado il medico è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione

di Paola Iandolo

Un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il medico accusato dell'omicidio colposo del 18enne Matteo Reppucci. Ad emettere la sentenza di condanna il giudice Elena Di Bartolomeo. Lo studente di Chiusano San Domenico si è spento nell'ottobre del 2018 per un’errata diagnosi. A distanza di sette anni dalla morte del giovane arriva la sentenza per il medico che non riscontrò l'aneurisma addominale tempestivamente. Il tribunale ha condannato il medico - M.D.S dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” accusato di omicidio colposo per morte in ambito sanitario - anche al pagamento di una provvisionale di duecentomila euro ai genitori e di ottamila ai due fratelli di Matteo, rappresentati dall'avvocato Innocenzo Massaro.

. A rinviarlo a giudizio il gip Fabrizio Ciccone che cinque anni fa ha stabilito che il rmedico, unico imputato per il decesso del 18enne di Chiusano San Domenico, dovesse affrontare il processo. Matteo Reppucci ebbe un malore, il 3 ottobre del 2018 si recò in ospedale e al termine di un consulto neurologico, fu disposto che doveva essere sottoposto ad una tac con mezzo di contrasto estesa anche all’addome e al torace. Il medico di turno,M.D.S, rappresentato dall’avvocato Roberto Cuomo del foro di Torre Annunziata, ha effettuato l’esame diagnostico, senza mezzo di contrasto. L’accertamento diagnostico, non ha messo in evidenzia la patologia di cui era affetto il giovane di Chiusano San Domenico.