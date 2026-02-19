Blitz dei Nas tra pasticcerie e negozi: sequestri e multe nell'avellinese I controlli a tappeto tra articoli e alimenti tipici del Carnevale

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sulla vendita di articoli e alimenti tipici del carnevale. Le verifiche, espletate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno riguardato principalmente pasticcerie ed esercizi di vicinato, allo scopo di assicurare la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi. Il sequestro più ingente è avvenuto presso un esercizio di Benevento, ove i Carabinieri del Nas, unitamente a personale dell’Asl, hanno proceduto alla sospensione “ad horas” dell’attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. Hanno sequestrato due tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno, privi delle indicazioni sulla tracciabilità. In un’altra pasticceria del capoluogo sono stati sequestrati 40 kg di prodotti dolciari privi delle indicazioni sulla tracciabilità, per cui sono state impartite diffide per la risoluzione delle non conformità rilevate. Anche nell’avellinese sono state controllate diverse pasticcerie e si è proceduto al sequestro di circa due quintali e mezzo di prodotti congelati non tracciati. Sono state impartite, a vario titolo, tre diffide per la risoluzione di lievi non conformità e contestata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. Nel mandamento Baianese sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre duecento articoli a tema carnevalesco, esposti per la vendita senza le necessarie indicazioni per il consumatore. Nella Costiera Amalfitana, sono stati sequestrati 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilità e impartite prescrizioni per la risoluzione delle anomalie riscontrate. Analoghe violazioni sono state registrate anche in due pasticcerie ubicate nella Valle Metelliana e nell’Agro Nocerino Sarnese.