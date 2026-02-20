Santa Paolina, Danni a due abitazioni: condannati comune, ditta e direttore L'ente, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori dovranno risarcire i danni in solido

di Paola Iandolo

Il Tribunale Civile di Avellino ha stabilito che il Comune di Santa Paolina dovrà risarcire due cittadini per i danni subiti alle proprie abitazioni a seguito dei lavori di demolizione e ricostruzione della Casa Comunale. Le vibrazioni causate dai mezzi operativi nel cantiere hanno avuto un impatto negativo sugli edifici situati nelle immediate vicinanze, provocando crepe e lesioni strutturali. E' quanto emerso da una consulenza tecnica. Nella sentenza i giudici del tribunale di Avellino hanno attribuito la responsabilità del danno in maniera congiunta al Comune, all’impresa esecutrice dei lavori e al direttore dei lavori, i quali dovranno risarcire i danni in solido.

Il Tribunale di Avellino, ha riconosciuto quanto emerso dalla consulenza tecnica, attribuendo alle vibrazioni prodotte dal cantiere una responsabilità prevalente nella produzione dei danni. Gli avvocati dello studio legale De Stefano & Iacobacci, che hanno assistito i ricorrenti, hanno sottolineato "l'importanza della sentenza, definendo il risultato una riaffermazione del diritto dei cittadini a vedersi tutelati, anche in ambito di lavori pubblici". Non è escluso che il Comune possa decidere di impugnare la sentenza.





