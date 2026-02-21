Tragedia a Calabritto: operaio muore travolto da un albero di alto fusto Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tragedia stamane in Irpinia, a Calabritto. Per cause in corso di accertamento, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un albero di alto fusto.

Stava lavorando e secondo i primi accertamenti era tutto in regola. Sul posto i carabinieri della locale stazione coadiuvati dai colleghi di Senerchia.

A nulla è valso ogni soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Troppo gravi le lesioni riportate, per il povero operaio non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri i quali stanno ricostruendo dettagliatamente l'accaduto e raccogliendo una serie di testimonianze da parte di era presente al momnto della tragedia.

La notizia ha destato profondo dolore e sconcerto in paese, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Un sabato tristissimo per la comunità irpinia. Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro in Campania, tra le regioni peggiori.