Da Ema regali e giocattoli donati all'Emporio solidale in Alta Irpinia Vicinanza dell’azienda al territorio e alle persone fragili

Donare un giocattolo significa offrire molto di più di un semplice oggetto. È un gesto dal valore profondo, capace di regalare momenti di gioia e spensieratezza, soprattutto quando è rivolto ai bambini di famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Con questo spirito la società Ema (leader mondiale nella produzione di palette rotoriche, statori e componenti di turbine dei più avanzati motori a reazione destinati all’aviazione civile, militare, alla propulsione navale ed alle turbogas delle centrali elettriche per la generazione di energia elettrica) ha voluto compiere un gesto concreto di solidarietà donando regali e giochi all’Emporio Solidale in Alta Irpinia, inaugurato nel mese di gennaio presso il cortile del Municipio di Sant’Angelo dei Lombardi, con ingresso da via IV Novembre.

La consegna si è svolta in un momento di condivisione che ha testimoniato la vicinanza dell’azienda al territorio e alle persone fragili.

Antonio Vella presidente del consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”: «La società Ema conferma ancora una volta di essere un’azienda attenta e concretamente vicina alle esigenze del territorio. Non soltanto sul versante occupazionale, ma anche attraverso iniziative di solidarietà rivolte a famiglie che vivono condizioni di difficoltà.

La donazione di giocattoli e regali rappresenta un gesto dal forte valore simbolico e umano. La solidarietà è un principio fondamentale, che si rafforza quando prende forma in una sinergia virtuosa come quella realizzata in questa occasione: una realtà industriale di rilievo internazionale, eccellenza riconosciuta a livello mondiale, che sceglie di collaborare con i progetti e gli strumenti messi in campo dal Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, in rappresentanza dei 25 comuni aderenti.

Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Ema, a nome dell’ente che presiedo e di tutte le Amministrazioni che fanno parte del Consorzio, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso la nostra comunità altirpina".

Marco Luongo presidente coop. “Il Germoglio”: "Rivolgo un sincero ringraziamento alla società Ema e al suo Amministratore Delegato per la generosa donazione di regali e giochi destinati ai bambini delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Questo gesto di concreta solidarietà rappresenta un segnale importante di attenzione verso le persone e contribuisce a costruire una rete solidale tra le imprese del territorio".