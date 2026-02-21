Taurano, morte Domenico Caliendo: lutto cittadino nel giorno dei funerali Questa sera la messa in suffragio dell'anima di Domenico nel Convento di San Giovanni Del Palco

di Paola Iandolo

“Questo è il momento del dolore e del silenzio. Mi faccio portavoce dell’abraccio corale che la mia amministrazione e l’intera comunità rivolgono alla famiglia del piccolo Domenico. Taurano è vicina a loro in questo momento triste”. Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio - dopo aver annullato la fiaccolata di solidarietà prevista per questo pomeriggio nel comune del Vallo di Lauro - ha fatto sapere che questa sera ci sarà una messa nel Convento di San Giovanni Del Palco in suffragio dell’anima del piccolo Domenico deceduto alle 9 e 20 di questa mattina.

Inoltre nel giorno dei funerali del bimbo, a Taurano sarà proclamato il lutto cittadino. "Ho raggiunto i genitori del bambino in ospedale, dandogli tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà”. Il sindaco ha ribadito "se la famiglia vorrà, l’amministrazione comunale sarà a disposizione”. Nella comunità del Vallo di Lauro è il giorno del dolore, quello che coinvolge tutta l’Italia. Si attende che dopo gli esami medico legali venga fissato il giorno dell’ultimo saluto al piccolo Domenico.