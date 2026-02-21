Costruiamo il futuro: premiati i nuovi talenti del concorso provinciale Durante la cerimonia sono stati premiati i tre migliori elaborati progettuali

Premiati i nuovi talenti del concorso provinciale di progettazione “Costruiamo il Futuro”, promosso dall’Itg “De Sanctis-D’Agostino-Amatucci”, iniziativa inserita nel Progetto di Orientamento in Ingresso e patrocinata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino.??Alla cerimonia erano presenti il Dirigente Scolastico Pietro Caterini, il referente del plesso Massimo Maglio, la referente dell’orientamento Stefania Massa, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino Gerardo Acerra e il Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino Antonio Santosuosso, a testimonianza del forte legame sinergico tra scuola, professioni tecniche e mondo del lavoro.?

A presentare le idee progettuali è stato il professor Angelo Dello Russo, che ha illustrato gli elaborati realizzati secondo criteri di originalità, coerenza progettuale, digitalizzazione ed efficacia comunicativa.

«Oggi più che mai si registra una forte richiesta della figura professionale del geometra nel mondo del lavoro – ha dichiarato Pietro Caterini –. Il nostro istituto rappresenta un punto di riferimento sul territorio ed è l’unica scuola dell’Irpinia ad aver ottenuto finanziamenti PNRR per la realizzazione di un laboratorio BIM e per l’acquisto di moderne attrezzature per il rilievo topografico tridimensionale. Investire nella formazione tecnica significa offrire ai giovani una scelta concreta e consapevole: quella del Geometra è oggi una delle migliori opportunità per costruire il proprio futuro».

Durante la cerimonia sono stati premiati i tre migliori elaborati progettuali, insieme ai docenti delle scuole di provenienza e agli studenti tutor distintisi per impegno e collaborazione:

Primo classificato: Davide Formicola

Secondo classificato: Fausto Argenio

Terzo classificato: Felice De Benedictis

Premio speciale (ex aequo): Lorenzo Dello Russo

Premio speciale (ex aequo): Andrea Ciampi

Oltre ai cinque riconoscimenti principali, sono state assegnate 17 borse di studio, finanziate dalle aziende Ingenia, Prolab, Plasteel S.r.l. e Samoter S.r.l., che hanno sostenuto l’iniziativa riconoscendone il valore formativo e sociale e investendo concretamente nella formazione dei giovani geometri del territorio.

I lavori, presentati e valutati nelle giornate del 12 e 13 gennaio, hanno coinvolto gli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Avellino, impegnati in una prova di progettazione dedicata agli interni di una villa moderna.

Gli elaborati sono stati inizialmente realizzati su carta e successivamente digitalizzati attraverso software BIM nei laboratori CAD dell’istituto, con il supporto degli studenti tutor dell’indirizzo Geometra.

Grande entusiasmo ha caratterizzato l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi istituti del territorio, tra cui scuole di Avellino, Mercogliano, Montefalcione e Prata di Principato Ultra. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di orientamento attivo, consentendo agli studenti di conoscere direttamente ambienti, metodologie didattiche e competenze tecniche del percorso di studi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze giovanili e rilanciare il ruolo di una scuola storica come l’Istituto per Geometri di Avellino, oggi sempre più orientato verso innovazione, sostenibilità e progettazione digitale.