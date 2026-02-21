Referendum costituzionale giustizia 2026: incontro a Frigento Iniziativa promossa da Anpi associazione nazionale partigiani d'Italia

Incontro sul referendum costituzionale giustizia 2026. L'appuntamento a Frigento oggi pomeriggio alle 17.30 nell'auditorium comunale, sala consiliare in piazza Falcone e Borsellino. Iniziativa promossa da Anpi associazione nazionale partigiani d'Italia, comitato provinciale di Avellino e da "Società civile per il no nel referendum costituzionale": "Vota no per difendere giustizia, costituzione e democrazia".

Il programma:

Saluti Carmine Ciullo sindaco di Frigento, introduce Giovanni Capobianco presidente comitato provinciale Anpi Avellino.

Intervengono: Mimmo Limongello vicepresidente provinciale Anpi, Ermanno Simeone comitato per il no, Felice Casson già magistrato e senatore. Coordina il dibattito, Antonio Di Somma Anpi Avellino.