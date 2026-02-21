Cuore bruciato, Taurano piange Domenico: "Ora vola piccolo angelo" Sarà lutto cittadino nel paese dei genitori del piccolo Domenico

Taurano, comune in provincia di Avellino, piange Domenico il piccolo di due anni e quattro mesi morto dopo avere subito il trapianto di un cuore arrivato danneggiato a causa di un errore in fase di espianto. "Questo è il momento del dolore, della preghiera e del silenzio. Siamo tutti vicini ai genitori, ai fratelli ai parenti del piccolo. Taurano è vicina a loro in questo momento triste”. La notizia della morte del piccolo Domenico Caliendo ha sconvolto anche la comunita` di Taurano, in provincia di Avellino, la citta` originaria della mamma del piccolo. Annullata la fiaccolata di preghiera prevista per oggi pomeriggio nel paesino del Vallo di cui la famiglia era originaria, seppur si fosse stabilita da tempo a Nola. Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio - dopo aver annullato la fiaccolata di solidarietà prevista per questo pomeriggio nel comune del Vallo di Lauro - ha fatto sapere che stasera ci sarà una messa nel Convento di San Giovanni Del Palco in suffragio dell’anima del piccolo Domenico deceduto alle 9 e 20 di questa mattina.

L'Anci vicina ai parenti

"Certo di interpretare il sentimento unanime di tutti i sindaci campani, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccoloDomenico". Lo dice il presidente Anche Campania, Francesco Morra. "Ci stringiamo - aggiunge - con commozione e sincera partecipazione al dolore della famiglia, alla comunità di Taurano e all'intero territorio che oggi soffre per una perdita così ingiusta e lacerante". "In questo momento di immenso smarrimento - conclude - i Comuni campani si uniscono in un abbraccio ideale, a chi è provato dalla sofferenza, condividendo il dolore e testimoniando vicinanza, solidarietà".

Lutto cittadino a Taurano

Nel giorno dei funerali del bimbo, a Taurano sarà proclamato il lutto cittadino. Il sindaco si è recato al Monaldi dai genitori del bimbo per portare vicinanza e cordoglio a nome della comunità. Il sindaco ha ribadito "se la famiglia vorrà, l’amministrazione comunale sarà a disposizione”. Nella comunità del Vallo di Lauro è il giorno del dolore, quello che coinvolge tutta l’Italia. Si attende che dopo gli esami medico legali venga fissato il giorno dell’ultimo saluto al piccolo Domenico.

Il messaggio della Proloco di Taurano:

"Caro Domenico, questa comunità oggi ti saluta con il cuore colmo di dolore e, allo stesso tempo, di gratitudine per la testimonianza di amore e di forza che hai lasciato. Abbiamo seguito in silenzio il tuo cammino, passo dopo passo, stretti attorno alla tua famiglia, imparando da te e dai tuoi genitori cosa significhi non smettere mai di lottare, cosa voglia dire restare uniti anche davanti all’incomprensibile. Non ci sono parole capaci di spiegare una perdita così grande. Possiamo solo affidarci al valore dell’amore che ti ha accompagnato in ogni istante e che continuerà a custodirti per sempre. Taurano oggi si raccoglie come una sola famiglia. Ti affida alla pace e abbraccia con rispetto e commozione la tua mamma, il tuo papà e tutti i tuoi cari. Il tuo nome resterà nella memoria della nostra terra, nel silenzio delle preghiere e nei gesti semplici di una comunità che non dimentica. Ciao Domenico".