Scalano pareti vestiti rapidissimi, ladri acrobati in azione nell'avellinese Sale la tensione tra Santo Stefano del Sole e Atripalda

Ladri acrobati in azione a Santo Stefano del Sole e Atripalda. Doppio colpo messo a segno e sale la tensione nei comuni dell'avellinese. Il primo colpo con destrezza è stato messo a segno in serata tra le contrade rurali di Santo Stefano del Sole in provincia di Avellino.

Vestiti di nero con attrezzi da scasso e scalata

L'altra sera intorno alle ore 20, vestiti di nero e con volto travisato, in quattro, sono entrati in azione. Uno dei loro si è arrampicato lungo la parete esterna di una casa fino a raggiungere il balcone, mentre i complici sono rimasti a terra con il compito di vigilare. Una volta all'interno il ladro ha messo a soqquadro ogni stanza riuscendo a portare via il bottino.

Il colpo ad Atripalda

Nella stessa fascia oraria, poco distante, al confine con Atripalda, una seconda villetta è vittima nel mirino. Al piano terra erano presenti alcune persone; i ladri hanno agito al livello superiore della casa. I ladri sono stati anche stavolta rapidissimi e silezioni, e i proprietari si sono accorti di quanto avvenuto solo in seguito.

Emergenza nelle contrade: escalation di tentativi e paura tra i residenti

Segnalazioni di tentativi di effrazione sono arrivate anche dalle contrade di Atripalda, in particolare nell’area delle villette prossime al parco pubblico lungo la strada che conduce a Sorbo Serpico, zona già interessata in passato da episodi analoghi.