Trattori nel mirino della criminalità: l'unione fa la forza tra gli agricoltori A parlare è l'abitante di difesa grande che ha subito il furto, fortunatamente sventato

Tra lupi, cinghiali e malviventi da spazzare via la notte è trascorsa tranquilla in contrada Difesa Grande ad Ariano Irpino, con gli agricoltori sempre vigili e pronti ad affrontare il nemico. Saranno ulteriormente rafforzati i sistemi di protezione nelle varie aziende.

"Ho trascorso una giornata a riparare i danni che hanno subito i miei mezzi - a parlare è l'agricoltore che ha subito il furto, fortunatamente sventato - non abbasseremo minimamente la guardia, il pericolo da queste parti è sempre dietro l'angolo. Non ho avuto ancora il tempo di ringraziare tutti e lo faccio pubblicamente attraverso ottopagine. L'unione fa la forza. L'azione immediata degli agricoltori della zona, di Monteleone di Puglie e Savignano Irpino è stata determinante. Siamo riusciti a metterli in fuga e far capire loro che qui non si passa".

Intanto proseguono le indagini della polizia, il cui intervento è stato immediato. La zona è stata in poco tempo cinturata, con il supporto dei carabinieri fino a costringere i malviventi a far perdere le loro tracce.

L'abitazione disabitata sarebbe stata usata come rifugio prima di entrare in azione. Lo testimonia il fatto che hanno anche mangiato all'interno e lasciato tracce di terreno fangoso. Tutti elementi che sono al vaglio degli inquirenti.