Enogastronomia, artigianato e commercio: rassegna Confesercenti ad Avellino Obiettivo: stimolare e sostenere le attività produttive e attrarre visitatori

Tornano gli eventi pubblici della Confesercenti provinciale di Avellino: dal 19 al 23 marzo una rassegna per la promozione del commercio cittadino e la valorizzazione dell’identità culturale ed enogastronomica locale animerà il capoluogo irpino.

L’associazione di categoria, guidata dal presidente Giuseppe Marinelli, organizza con il patrocinio morale del Comune di Avellino e la partecipazione degli operatori del territorio un’articolata iniziativa che si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele, allo scopo di stimolare e sostenere le attività produttive e attrarre visitatori.

Il programma, che coinvolgerà aziende selezionate delle filiere del vino, dell’olio, dei formaggi, dei salumi e l’artigianato tipico, prevede l’allestimento di stand lungo l’arteria principale della città, aperti dalle 10 alle 22, con l’esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti, oltre che la realizzazione di laboratori sensoriali e intrattenimento per le persone di tutte le età.

L’ultima giornata sarà dedicata alla promozione dei negozi di Avellino, con l’intento di evidenziare il ruolo che il commercio di prossimità svolge per l’intera comunità.

La manifestazione sarà organizzata a costo zero sia per il Comune, che per commercianti e aziende che parteciperanno, grazie alle risorse e alle collaborazioni che Confesercenti metterà in campo autonomamente.

Un modo nuovo e concreto per sostenere il terziario e le filiere produttive, creare opportunità di rilancio dell’economia locale, rendere il territorio protagonista, che negli ultimi anni è stato sperimentato con risultati positivi, e che si propone come elemento di una più ampia strategia di crescita di Avellino e dell’Irpinia.

Per come è stata congegnato, l’evento non avrà ricadute sulla mobilità cittadina e sarà perfettamente integrato nel contesto urbano, con punti raccolta dei rifiuti, affinché sia ad impatto zero sull’ambiente.