Forino, soldi falsi: denunciata 56enne: aveva 10mila euro contraffatti

Operazione dei carabinieri della locale stazione. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta...

Forino.  

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Forino, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato una 56enne del posto, ritenuta responsabile di “detenzione di banconote contraffatte”.

Nel dettaglio, i militari operanti hanno proceduto al controllo, nel centro abitato del comune irpino, di un’autovettura. A bordo del veicolo viaggiava esclusivamente una donna. Nel corso delle operazioni di controllo, i militari hanno notato un pacchettino anomalo all’interno della vettura e poiché la risposta della guidatrice sul contenuto risultava alquanto anomala, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare. Gli operanti hanno rinvenuto all’interno del pacchetto, banconote, risultate tutte contraffatte, per un valore complessivo di euro 10000,00.

Il denaro è stato sequestrato e la donna deferita alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto alla circolazione di valuta contraffatta e alla tutela della sicurezza economica dei cittadini. La persona denunciata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

