Capobianco: "Orgogliosi del percorso e con tanta voglia di stupire ancora" Intervista al responsabile del settore giovanile dell'U.S. Avellino nel corso di "Stadio Giovani"

Vittoria contro il Perugia (2-0), la quarta nelle ultime cinque gare, 6 risultati utili consecutivi per l'Avellino nel gruppo B della Primavera 2 e sabato i lupacchiotti di Molino e Galliano saranno ospiti della capolista Empoli (+9 sulla seconda in classifica). "Sicuramente c'è orgoglio e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Ricordiamo sempre da dove siamo partiti con le difficoltà di ricominciare e poi con il campionato vinto il progetto che ha dato ulteriore forza. - ha affermato Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile dell'US Avellino, nel corso di "Stadio Giovani", appuntamento del mercoledì (ore 14.15) su OttoChannel - Canale 16 - Partecipiamo a un girone di alto livello ed essere lì in alto ci inorgoglisce. La vittoria con il Perugia? Abbiamo superato una squadra complicata da affrontare, ma in questo girone tutti i match sono difficili. C'è equilibrio. Occorre il cento per cento per superare le insidie che si presentano dietro l'angolo. La vittoria nello scontro diretto dà valore a ciò che stiamo costruendo da luglio, ma anche e soprattutto a ciò che stiamo facendo da anni con Molino, Galliano e con tutto lo staff. C'è continuità di lavoro, siamo nelle prime posizioni ed è merito di tutti, ma soprattutto dei ragazzi che si sono calati nel migliore dei modi in questo campionato.

"Sì i risultati nel torneo, ma guardiamo alla crescita dei ragazzi"

"Gli infortuni? Ad inizio stagione abbiamo superato diversi problemi. Abbiamo perso Pignatelli, un attaccante esterno classe 2008, di buona prospettiva, che ora è lanciato verso il recupero. Poi abbiamo perso il capitano Antonio Aloisi, l'attaccante D'Onofrio, che era il fiore all'occhiello della rosa, ma chi aveva meno spazio in precedenza ha garantito tanto. Abbiamo inserito altre pedine e ora abbiamo una rosa abbastanza omogenea che sta rispondendo bene alle richieste del mister e alle richieste del campionato in termini di forza e qualità. La Primavera 2 avvicina i ragazzi a un contesto over. I giovani in prima squadra? Ci fa piacere, è capitato ad inizio settimana e siamo molto contenti. I risultati nel campionato Primavera fanno piacere, ma portare i ragazzi in prima squadra è l'obiettivo principale e diversi profili hanno questa opportunità. Ci auguriamo anche apparizioni in prima squadra in futuro. La prossima gara con l'Empoli? Dobbiamo stare tranquilli. Per ottenere i risultati bisogna lavorare bene con la massima tranquillità. L'abbiamo fatto nei momenti difficili e quando abbiamo perso giocatori per infortuni. Andremo ad Empoli per affrontare una squadra che centra poco con la Primavera 2, ma puntiamo a fare una buona prestazione per il nostro percorso di crescita. Siamo sereni e ho la fiducia nello staff e nei ragazzi. Speriamo che sia una gara giocata bene per fare una bella figura”.