Riparte l'Avellino: Ballardini valuta la soluzione in mediana Altra seduta a porte aperte, poi "Partenio-Lombardi" blindato per gli ultimi due allenamenti

Alle 11 sarà ripresa per l'Avellino e altro allenamento a porte aperte per i lupi. Testa al derby con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi" e, con l'assenza di Sounas per squalifica, Ballardini valuterà la miglior soluzione per la mediana. Besaggio appare lanciato verso la maglia da titolare nel ruolo di mezzala sinistra con Palmiero in regia e Le Borgne da potenziale jolly per l'altra casella del centrocampo. Dopo la continuità nel modulo, espressa all'esordio in panchina nel match a Reggio Emilia, il tecnico romagnolo potrebbe optare per una ridefinizione dell'intero undici con la difesa a 4 e il trequartista aprendo ad alcune pedine della rosa. Da Insigne a Russo passando anche per Palumbo, impiegato da mezzala fin qui: corsa verso il derby con l'allenamento a porte aperte, il secondo di fila dopo la seduta di scarico in apertura di settimana, nel day after di Reggiana-Avellino. Domani e venerdì "Partenio-Lombardi" blindato per gli ultimi dettagli tattici. Emergenza per le vespe con Candellone e Varnier ancora out al pari di Confente, Zeroli e Correia. Pierobon punta allo sprint nel recupero fisico.