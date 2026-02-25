Avellino, tentato omicidio Liotti: non è stato Danilo Volzone a sparare: assolto Volzone già ad agosto scorso aveva lasciato il carcere di Viterbo per inefficacia della misura

Assolto con formula piena dai giudici della Suprema Corte, Danilo Volzone. Per i giudici della Corte di Cassazione non è stato Volzone a sparare contro Francesco Carlo Liotti il 20 agosto del 2020 in via Visconti. Accolto il ricorso presentato dall'avvocato Gaetano Aufiero incentrato sull'inutilizzabilità della prova e delle intercettazioni captate dagli inquirenti dopo il tentato omicidio avvenuto al centro città, in pieno giono, a pochi passi dalla questura, a con colpi d'arma da fuoco che raggiunsero al volto Liotti.

Iter giudiziario lungo 5 anni

La decisione, che segna la conclusione di un lungo e complesso iter giudiziario, è arrivata ieri sera, ponendo fine a un procedimento che ha visto coinvolti tre gradi di giudizio e numerosi ricorsi in Cassazione.

Dopo 1624 giorni, Danilo Volzone ad agosto 2025 è tornato in libertà, lasciando il carcere di Viterbo dove era detenuto in regime di Alta Sicurezza. La Sezione Feriale della Corte d’Appello di Napoli ha disposto la scarcerazione di Danilo Volzone, detenuto in regime di Alta Sicurezza nel carcere di Viterbo, per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare. La decisione è stata adottata sull’istanza presentata dai suoi difensori, i penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele.

Il primo grado condannato a 13 anni

A determinare la scarcerazione di Volzone una istanza di inefficacia della misura cautelare per la decorrenza dei termini massimi presentata ai giudici della Corte di Appello di Napoli (Sezione Feriale) dal penalista Gaetano Aufiero e dal penalista Alfonso Furgiuele Volzone, arrestato il 17 febbraio 2021 dalla Squadra Mobile di Avellino per il tentato omicidio di Francesco Liotti, avvenuto in via Visconti ad Avellino nell’agosto del 2020. In primo grado era stato condannato a tredici anni di reclusione. Il procedimento ha già conosciuto un annullamento, con prima sentenza risalente al 2022.