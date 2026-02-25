Scandone Avellino: ecco Primoz Kmetic La società irpina punta sulla guardia/ala slovena classe 2001

Primoz Kmetic è un nuovo giocatore della Scandone Avellino. La società irpina inserisce la guardia/ala slovena classe 2001, di 195 centimetri, fino al termine della stagione. Kmetic è reduce dall'avventura con lo Spezia Basket Club nel girone C di Serie B Interregionale in cui ha firmato numeri super (20,3 punti di media in 19 partite). "Inizia un nuovo capitolo della mia carriera. - ha spiegato Kmetic - Sono molto felice di entrare a far parte di una società ambiziosa come Scandone. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, di conoscere l’ambiente quanto prima e di inseguire tutti insieme gli obiettivi che ci attendono".

"Qualità, profondità e pericolosità del roster"

"Giocatore completo e moderno, mancino, capace di ricoprire i ruoli di esterno (2/3), Kmetic abbina fisicità, talento offensivo e solidità difensiva. - ha sottolineato la Scandone tramite nota ufficiale - Dotato di un ottimo tiro dalla distanza, abilità nell’uno contro uno e buona visione di gioco, rappresenta un innesto importante per aumentare qualità, profondità e pericolosità del roster biancoverde. Nel suo percorso cestistico ha militato nella prima lega slovena con LTH Castings, oltre alle esperienze con Ilirija Ljubljana e GGD Sencur. Ha inoltre vestito la maglia delle nazionali giovanili slovene, conquistando il bronzo all’Europeo Under 18 e l’oro al FIBA Challenger Under 20. La società accoglie Primoz con entusiasmo, certa che il suo contributo potrà essere determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali e desidera ringraziare il procuratore Andrea Capasso per la disponibilità e la collaborazione che hanno contribuito al buon esito della trattativa".