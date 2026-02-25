Calabritto, decesso di George Adrian Lupu: conferito l'incarico per l'autopsia Due le persone finite nel registro degli indagati per il decesso del giovane

di Paola Iandolo

E' iniziata poco fa l'autopsia sulla salma dell'operaio 39enne che ha perso la vita sul lavoro, George Adrian Lupu. Stava effettuando dei lavori di taglio di un albero all’interno dell’azienda per la quale prestava servizio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito dalla pianta. Inutili i tentativi di rianimazione. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l'obitorio del Moscati. Oggi pomeriggio è stato conferito l'incarico al medico legale Elena Piciocchi che ha avviato le operazioni peritali, prontamente comunicate ai due indagati difesi dagli avvocati Massaro e Di Popolo. In serata la salma potrebbe essere consegnata ai familiari rappresentati dagli avvocati Di Trolio e Pecoraro.



Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Montella, che stanno raccogliendo informazioni e effettuando rilievi dettagliati sul luogo della tragedia per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. George Adrian Lupu era stato assunto regolarmente presso l’azienda per cui lavorava. Da anni viveva a Senerchia, dove si era integrato perfettamente nella comunità. Era conosciuto e molto stimato nella comunità. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra amici, vicini e colleghi. Sono stati proprio i colleghi a intervenire immediatamente quando il 39enne è stato colpito dal grosso arbusto, chiamando senza esitazione i socc