Carenza di medici sempre più pesante nei pronto soccorso e 118: è allarme

Carenza di medici sempre più pesante nei pronto soccorso e 118. Un'emergenza che investe in egual misura tutta Italia ed in modo particolare le aree interne.

Nell'arianese la situazione è pesantissima. In qualche caso si è dovuto ricorrere persino ad operatori della guardia medica in ambulanza. Anche questi ultimi in forte affanno.

Pronto soccorso sempre più decimato al Frangipane-Bellizzi, dove chi è andato in pensione non è stato mai rimpiazzato e chi è ancora in servizio vi resterà ancora per poco. Veri e propri ero costretti a svolgere turni massacranti. I volti sono sempre gli stessi giorno e notte, con gli accessi aumentati notevolmente e la mancanza di posti letto. La foto che vedete è stata scattata nel pomeriggio di oggi. E' sembrato di rivivere le scene dei giorni bui della pandemia con le ambulanze in coda all'ingresso e uscita della camera calda.

La carenza di medici nei pronto soccorso italiani è un'emergenza critica, con una mancanza stimata di oltre 3.500-4.000 unità nel 2025-2026. Da gennaio 2026, si prevede che un pronto soccorso su quattro avrà meno del 50% dell'organico necessario.

A Foggia non molto distante da qui, medici a "gettone" per non chiudere il pronto soccorso a causa della gravissima carenza in atto.