Aziende senz'acqua da due giorni: appello al prefetto e protezione civile Il dramma lungo la linea Frascino-Malvizza a Montecalvo Irpino

Il provvisorio che diventa definitivo. Un classico ormai ovunque. E di esempi lampanti ne abbiamo tanti. Uno fra tutti il più vergognoso, i blocchi di cemento che Anas e Comune in lite tra loro su questa telenovela legata da una frana inesistente non riescono a rimuovere da anni.

Ma questa è storia vecchia. Il problema serio di cui vi stavamo parlando è legato all'acqua.

Siamo lungo la linea Frascino-Malvizza a Montecalvo Irpino. Senz'acqua da ieri mattina. E non è la prima volta come ci racconta Nicola Serafino.

"Una rete che costantemente scoppia nel fiume. Da anni abbiamo a che fare con un attraversamento provvisorio. Riparazioni su riparazioni e oggi siamo di nuovo punto e a capo. Viviamo una condizione di estrema difficoltà nel silenzio più totale".

Ciò che manca è un intervento risolutivo per risolvere questa annosa problematica. Una lotta che dura da cinque, sei anni. Un tubo ridicolo che attraversa il fiume, non protetto, fino a spezzarsi continuamente. Ci sono aziende agrituristiche senz'acqua. Un vero e proprio dramma per gli operatori commerciali di questa zona e i residenti.

Le competenze: Alto Calore e Comune di Montecalvo Irpino. Il primo ente gestore della rete e il secondo, proprietario.

"Rivolgiamo un appello urgente al prefetto di Avellino e alla protezione civile della regione Campania. Parliamo della linea principale che porta l'acqua da Montecalvo Irpino alla zona Malvizza. Siamo disperati. Fate presto".