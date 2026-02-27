Spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio: denunciate cinque persone L'operazione della polizia di Lauro

La Polizia ha denunciato, in stato di libertà, tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e due persone per riciclaggio.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, hanno intensificato i controlli del territorio nel comprensorio del Vallo di Lauro e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno denunciato, in stato di libertà, due persone per il reato di riciclaggio, in quanto sulle carte prepagate di cui risultavano intestatari confluivano i proventi di una truffa on-line.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.