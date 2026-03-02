Avellino, Nel carcere la presentazione del libro: "I figli cancellati" di Senese L'iniziativa è stata promossa da Zia Lidia SocialClub e dal comitato Pari Opportunità del COA

di Paola Iandolo

Sabato 7 marzo, ore 11.00 nella Casa Circondariale di Bellizzi, ad Avellino, lo ZiaLidiaSocialClub e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino promuovono la presentazione del libro “I figli cancellati” di Annalisa Senese. Un titolo che è insieme ferita e denuncia, memoria e resistenza. L’incontro, dedicato alle donne detenute, nasce con l’intento di condividere parole, voci e riflessioni di donne con le donne: non un rito formale, ma un gesto di responsabilità collettiva. Un’occasione per affermare che la maternità negata, i legami spezzati e le identità sospese non sono ombre da rimuovere, bensì questioni che interrogano l’intera comunità.

Con Annalisa Senese, la parola si fa presenza e coscienza condivisa. Perché nessuna donna sia ridotta al proprio errore. Perché ogni storia, anche la più marginalizzata, rappresenti una materia viva di giustizia. Dialogheranno con l’autrice: Maria Rosaria Casaburo, Direttrice della Casa Circondariale di Bellizzi; Floriana Guerriero, giornalista; Michela Mancusi, ZiaLidiaSocialClub; Giovanna Perna, Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; Maria Grazia Villano, founder “Gender Equality in our DNA”.Alle ore 9.30, l’autrice incontrerà la stampa e la cittadinanza presso la Libreria Mondadori di Avellino.La stampa è invitata a seguire l’incontro anche all’interno della Casa Circondariale di Bellizzi.