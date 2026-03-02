Grottolella. Installato il primo defibrillatore pubblico in Piazza Municipio Intanto si procede anche con la formazione, un nuovo corso di BLSD si terrà sabato 11 aprile

di Paola Iandolo

Ieri, domenica 1° marzo, in Piazza Municipio a Grottolella, è stato installato il primo defibrillatore pubblico del paese. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Spiniello) e rientra nel progetto “Grottolella Comunità Cardioprotetta”, programma che prevede la progressiva collocazione di altri dispositivi salvavita sul territorio comunale e negli impianti sportivi. Quello posizionato nel centro del paese è il primo apparecchio accessibile alla cittadinanza in uno spazio pubblico. Un ulteriore defibrillatore era già stato consegnato alle scuole elementari e medie, dove è attualmente in dotazione.

Il progetto punta ad ampliare la rete di strumenti disponibili per affrontare le emergenze cardiache, con nuove installazioni previste nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato dall’ente è mettere a disposizione della collettività dispositivi in grado di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato la dottoressa Jessica Govetosa e l’azienda DS GROUP, che hanno offerto un contributo e la donazione alla comunità di Grottolella.L’amministrazione comunale ha espresso loro un ringraziamento formale per il sostegno fornito.

Parallelamente all’installazione dei dispositivi, prosegue l’attività di formazione. Dopo i corsi per l’utilizzo del defibrillatore tenuti il 31 gennaio 2026 presso il Comune, è stato annunciato un nuovo corso BLSD in programma per sabato 11 aprile, sempre nei locali comunali. La mattinata di domenica è stata accompagnata dalla benedizione impartita dal parroco Don Marcelo, anch’egli ringraziato dall’amministrazione per la collaborazione. Un ringraziamento è stato rivolto infine ai cittadini che hanno partecipato all’iniziativa in Piazza Municipio.