Grottolella. Installato il primo defibrillatore pubblico in Piazza Municipio

Intanto si procede anche con la formazione, un nuovo corso di BLSD si terrà sabato 11 aprile

Grottolella.  

di Paola Iandolo

Ieri, domenica 1° marzo, in Piazza Municipio a Grottolella, è stato installato il primo defibrillatore pubblico del paese. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Spiniello) e rientra nel progetto “Grottolella Comunità Cardioprotetta”, programma che prevede la progressiva collocazione di altri dispositivi salvavita sul territorio comunale e negli impianti sportivi. Quello posizionato nel centro del paese è il primo apparecchio accessibile alla cittadinanza in uno spazio pubblico. Un ulteriore defibrillatore era già stato consegnato alle scuole elementari e medie, dove è attualmente in dotazione.

Il progetto punta ad ampliare la rete di strumenti disponibili per affrontare le emergenze cardiache, con nuove installazioni previste nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato dall’ente è mettere a disposizione della collettività dispositivi in grado di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato la dottoressa Jessica Govetosa e l’azienda DS GROUP, che hanno offerto un contributo e la donazione alla comunità di Grottolella.L’amministrazione comunale ha espresso loro un ringraziamento formale per il sostegno fornito.

Parallelamente all’installazione dei dispositivi, prosegue l’attività di formazione. Dopo i corsi per l’utilizzo del defibrillatore tenuti il 31 gennaio 2026 presso il Comune, è stato annunciato un nuovo corso BLSD in programma per sabato 11 aprile, sempre nei locali comunali. La mattinata di domenica è stata accompagnata dalla benedizione impartita dal parroco Don Marcelo, anch’egli ringraziato dall’amministrazione per la collaborazione. Un ringraziamento è stato rivolto infine ai cittadini che hanno partecipato all’iniziativa in Piazza Municipio.

 

