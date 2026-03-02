Zona Asi a Flumeri: "Le strade di Baghdad" Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra

Fare industria nell'area Asi di Flumeri è sempre più complicato. Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra.

Ottopagine è intervenuta più volte per denunciare questa gravissima e vergognosa situaziome. C'è chi è vivo per miracolo in questa zona ma gli incidenti e i disagi sono ormai pane quotidiano. Ecco i nostri ripetuti interventi: Leggi qui ad aprile 2025 e qui a maggio 2024. Guardate queste immagini. E attualmente la situazione è ancora più disastrosa.

E' di oggi la nota dei delegati Fismic e Filcom, Giovanni Garofano e Ciriaco Montella della Menarini e della De Matteis Agroalimentare raccogliendo le proteste di centinaia di operai, hanno immortalato con tanto di foto (allegate) i disagi quotidiani e coinvolto la segreteria provinciale della Fismic- Filcom/Confsal di Avellino.

"Siamo alle solite, dichiara il Segretario Provinciale Giuseppe Zaolino. L'ambiguità della politica e l'inefficienza dei politici, deve essere combattuta con le denunce pubbliche.

Il consorzio Asi (ente preposto) fa finta di non vedere e di non sapere. L'area industriale di Valle Ufita è la zona che nei prossimi 10 anni riceverà i maggiori investimenti della provincia di Avellino.

Infrastrutture come la piattaforma logistica, la linea ferroviaria Napoli Bari e la Lioni – Grottaminarda, contribuiranno ad uno sviluppo importante.

Tutto questo può essere vanificato da un presente di mancata programmazione di “normale manutenzione” di strade e servizi condominiali.

La denuncia di Giovanni Garofano e di Ciriaco Montella è un esempio di impegno civico che incastra l’Asi e le sue inefficienze.

Faremo arrivare la protesta al “Presidente Fico” perché dopo due fallimenti nella depurazione (CGS e Asidep) e le strade colabrodo (oggetto della denuncia) la Regione Campania deve intervenire per dare

una svolta definitiva all'ente".