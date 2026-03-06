Sicurezza all’autostazione di Avellino, vertice in Prefettura Fronte comune tra AIR Campania e Forze dell’Ordine

AIR Campania, società di TPL interamente partecipata dalla Regione Campania, ha preso parte, nei giorni scorsi, al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Avellino per affrontare la situazione dell’autostazione di via Fariello, interessata da ripetuti atti vandalici e danneggiamenti, con situazioni di pericolo per utenti e lavoratori.

L’incontro, richiesto dall’azienda, si è svolto alla presenza del Prefetto Rossana Riflesso, del Questore Pasquale Picone, del Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Erre.

AIR Campania ha evidenziato la centralità dell’autostazione, snodo strategico della mobilità urbana e provinciale, oltre che luogo di aggregazione per la presenza di uffici e attività commerciali.

Tra le proposte avanzate dalla governance di AIR Campania, procedure più rapide per il coordinamento tra azienda e Forze dell’Ordine e una centrale di videosorveglianza collegata in tempo reale con la Questura per consentire interventi immediati in caso di situazioni di rischio.

La società ha inoltre evidenziato l’impatto economico dei danneggiamenti, i cui costi di ripristino ricadono sull’azienda, sottraendo risorse che potrebbero essere investite nel miglioramento dei servizi per i cittadini.

Prefettura e Forze dell’Ordine hanno assicurato massima disponibilità a potenziare in modo deciso controlli e attività di prevenzione, avviando azioni coordinate per aumentare la sicurezza di utenti e lavoratori e tutelare l’infrastruttura.

«L’impegno delle Forze dell’Ordine in questi anni è stato costante, concreto ed efficace e a loro va il mio più sincero ringraziamento. La sicurezza è una priorità. I continui fenomeni di microcriminalità incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini e sui conti dell’azienda. La sinergia con Prefettura e Forze dell’Ordine è fondamentale per restituire serenità a utenti, operatori e commercianti», ha dichiarato l’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.