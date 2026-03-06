Sicurezza all’autostazione di Avellino, vertice in Prefettura

Fronte comune tra AIR Campania e Forze dell’Ordine

sicurezza all autostazione di avellino vertice in prefettura
Avellino.  

AIR Campania, società di TPL interamente partecipata dalla Regione Campania, ha preso parte, nei giorni scorsi, al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Avellino per affrontare la situazione dell’autostazione di via Fariello, interessata da ripetuti atti vandalici e danneggiamenti, con situazioni di pericolo per utenti e lavoratori.

L’incontro, richiesto dall’azienda, si è svolto alla presenza del Prefetto Rossana Riflesso, del Questore Pasquale Picone, del Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Leonardo Erre.

AIR Campania ha evidenziato la centralità dell’autostazione, snodo strategico della mobilità urbana e provinciale, oltre che luogo di aggregazione per la presenza di uffici e attività commerciali.

Tra le proposte avanzate dalla governance di AIR Campania, procedure più rapide per il coordinamento tra azienda e Forze dell’Ordine e una centrale di videosorveglianza collegata in tempo reale con la Questura per consentire interventi immediati in caso di situazioni di rischio.

La società ha inoltre evidenziato l’impatto economico dei danneggiamenti, i cui costi di ripristino ricadono sull’azienda, sottraendo risorse che potrebbero essere investite nel miglioramento dei servizi per i cittadini.

Prefettura e Forze dell’Ordine hanno assicurato massima disponibilità a potenziare in modo deciso controlli e attività di prevenzione, avviando azioni coordinate per aumentare la sicurezza di utenti e lavoratori e tutelare l’infrastruttura.

«L’impegno delle Forze dell’Ordine in questi anni è stato costante, concreto ed efficace e a loro va il mio più sincero ringraziamento. La sicurezza è una priorità. I continui fenomeni di microcriminalità incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini e sui conti dell’azienda. La sinergia con Prefettura e Forze dell’Ordine è fondamentale per restituire serenità a utenti, operatori e commercianti», ha dichiarato l’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.

