Avellino, agibilità degli edifici in caso di sisma: tredici tecnici per la città A formare i tredici tecnici messi a disposizione di Avellino la Protezione Civile regionale

di Paola Iandolo

Una task force tecnica per accertare l’agibilità degli edifici in seguito ad un evento sismico o altre calamità naturali è stata resa attiva su tutto il territorio della Campania, con competenze mirate nelle zone maggiormente esposte al rischio come l’Irpinia. La Protezione Civile regionale della Campania ha formato e abilitato 13 tecnici a disposizione della Amministrazione provinciale di Avellino, nell’ambito del suo programma di prevenzione e gestione delle emergenze.

Nel caso di terremoti significativi, come lo sciame sismico registrato nell’ottobre scorso tra Montefredane e Prata Principato Ultra, sarà questa task force ad attivarsi per stabilire l’agibilità di scuole, edifici pubblici, civili abitazioni o sedi di uffici e attività produttive, anche con l’ausilio degli altri 108 formati nelle altre province campane. Avranno il compito di garantire valutazioni rapide e affidabili, secondo gli indirizzi operativi del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Danno il decisivo supporto operativo per le attività di censimento dei danni sul territorio alle istituzioni preposte – Ministeri, Regione Campania – Prefetture e ente Provincia – migliorando il coordinamento delle emergenze, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di protezione civile.