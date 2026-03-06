Incendio di un autocarro sull'A16 Napoli-Canosa: intervento dei Vigili del Fuoco Fortunatamente nessun ferito, rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato

Nel pomeriggio, alle 18, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari, al km 34,150, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per l’incendio di un autocarro. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità. Non si registrano feriti. L’intervento ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.