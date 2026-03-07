Automobilisti truffati ai caselli autostradali: ecco cosa accadeva al pedaggio

A ridosso del casello autostradale di Napoli Est due cittadini extracomunitari, di origini magrebine, approfittando della sosta degli automobilisti, travestendosi personale della società autostrade per l'Italia, avevano architettato un sistema congegnato per trarre in inganno gli utenti in transito.
Lo stratagemma
Il sistema è risultato molto raffinato in quanto riuscivano a farsi consegnare il danaro del pedaggio autostradale, restituendo anche il giusto resto, lasciandoli proseguire oltre il casello alzando la relativa sbarra, facendogli credere di aver pagato a tutti gli effetti il pedaggio.
Le segnalazioni e la svolta rapida della polizia stradale
A seguito delle segnalazioni ricevute, il personale della sottosezione della polizia stradale di Avellino ovest, , a seguito di un servizio appostamento, ha individuato e arrestato i truffatori per poi condurli presso nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale.
E' doveroso, tuttavia, rappresentare che il provvedimento emesso rappresenta una misura cautelare, adottata nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dei soggetti destinatari vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.