Conza, Ladri di cavi elettrici: danni alla linea Telecom per centinaia di metri Da settimane il territorio dell'Alta Irpinia è nel bersaglio delle bande dei malviventi

di Paola Iandolo

Alta Irpinia nella morsa dei ladri:cavi telefonici rubati a Conza, in meno di 48 ore sono quaranta le auto sospette segnalate dai cittadini alle forze dell'ordine a Calitri. I cittadini esasperati si sono organizzati in ronde per scoraggiare le incursioni in depositi agricoli dove i malviventi hanno razzia di trattori e altri attrezzi e nelle abitazioni.

In contrada Pietra del Gaveto a Conza della Campania è entrata in azione una banda di malviventi che ha - in più momenti . divelto la linea telefonica aerea per centinaia di metri. Ieri una squadra operativa della Telecom è arrivata in zona per avviare un primo intervento e una valutazione dei danni provocati con le incursioni. Purtroppo l'intervento richiede più tempo. Un episodio analago si verificò già nel 2020 con notevoli ripercussioni sulle comunicazioni.

Nelle zone rurali di Calitri, gli agricoltori hanno fatto squadra e sorvegliano il territorio, per supportare l'attività delle forze dell'ordine dopo i colpi messi a segno in zona. Delle bande specializzate entrano in azione rubando trattori e altri attrezzi agricoli. Solo in un caso i malviventi sono rimasti impantanati con il mezzo nel terreno. Sugli episodi indagano i carabinieri delle locali stazioni.