Furti di trattori nelle campagne irpine, allarme degli agricoltori La Cia Agricoltori Campania: decine di mezzi rubati negli ultimi mesi

Cresce la preoccupazione nelle campagne dell’Irpinia, in provincia di Avellino, per una serie di furti che negli ultimi mesi ha colpito le aziende agricole del territorio. A lanciare l’allarme è la Cia Agricoltori Italiani Campania, che segnala una crescente ondata di sottrazioni di trattori e mezzi agricoli. Secondo le segnalazioni arrivate dagli agricoltori locali, sarebbero ormai diverse decine i macchinari rubati, spesso durante le ore notturne. Si tratta di strumenti indispensabili per il lavoro nei campi e la loro perdita provoca danni economici rilevanti e difficoltà operative per le imprese agricole.

La richiesta di più controlli sul territorio

La Cia Agricoltori Italiani Campania ha espresso solidarietà agli imprenditori agricoli colpiti e ha chiesto alle istituzioni un rafforzamento dei controlli nelle aree rurali, oltre a un maggiore coordinamento investigativo per contrastare il fenomeno. Secondo l’organizzazione agricola, dietro questi furti potrebbe esserci un traffico illegale di mezzi agricoli che alimenta un mercato parallelo, spesso collegato a organizzazioni criminali.

La riunione in Prefettura ad Avellino

Il commissario regionale della Cia Agricoltori Italiani Campania, Stefano Di Marzo, ha ringraziato le istituzioni per l’attenzione al problema e per l’avvio di iniziative concrete. In particolare, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha convocato una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, alla quale hanno partecipato diversi sindaci del territorio e i vertici delle forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza nelle zone rurali e individuare strategie più efficaci per contrastare i furti e tutelare il lavoro degli agricoltori.