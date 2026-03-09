Auto in fiamme in autostrada, fumo e paura a Baiano Vigili del fuoco in azione

Nella serata di ieri Domenica 8 marzo, intorno alle ore 20:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, in direzione Canosa, all’altezza dell’uscita di Baiano, a seguito dell’incendio di un’autovettura in marcia.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza l’area e la carreggiata.

A bordo dell’auto vi era il solo conducente, che è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che l’incendio si propagasse. Non si registrano persone ferite.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità. L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.