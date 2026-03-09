Avellino, Referendum costituzionale: domani confronto-dibattito Il confronti si terrà nella Sala Blu del Carcere Borbonico alle 16.30

di Paola Iandolo

Un dibattito per chiarire sia le ragioni del SI che quelle del NO sul prossimo Referendum per la conferma della Riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’Alta Corte di Giustizia organizzato da “La Comunità per Io sviluppo umano”. L'evento si terrà domani alle ore 16.30 nella Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino con il patrocinio dell’Ente Provincia di Avellino guidata dal presidente Rizieri Buonopane.

In nome della Giustizia, questo il tema del dialogo in forma di “debate”: informati e consapevoli al voto del Referendum del 22-23 marzo. A sostegno del SI alla Riforma ci saranno gli avvocati Amerigo Festa, Nobile Viviano e Francesco Perone. A sostegno del No alla Riforma Nordio ci saranno gli avvocati Michela Arricale, Romolo Clemente e Umberto Ferrajolo. A moderare il dibattito sarà la professoressa Tiziana Guidi. Conclude l'evento la performance dell'attore Nicola Mariconda "La Nascita del giullare".