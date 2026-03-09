Viola i domiciliari, 32enne nei guai a San Martino Valle Caudina I controlli dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina (Avellino) hanno arrestato un 32enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dai Carabinieri a seguito delle violazioni accertate. Il 32enne, alcuni giorni fa, era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare a un’udienza in Tribunale, ma ha fatto rientro a casa diverse ore dopo rispetto a quanto previsto.L’autorità giudiziaria ha quindi ritenuto necessario disporre l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato quindi portato nel carcere di Bellizzi Irpino.