Avellino, agguato a Viale Italia: rito abbreviato per i due giovani autori L'udienza è fissata per il prossimo 2 aprile davanti al gup Pasquale Cerrone

di Paola Iandolo

Inizia il 2 aprile il processo con rito abbreviato per i due presunti autori dell’agguato di Viale Italia, attualmente detenuti in carcere. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio il giudizio immediato per Vittorio Casanova avellinese e Angelo Marrone di Altavilla Irpina, entrambi difesi dal penalista Gaetano Aufiero.

Le accuse

I due sono accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo, entrambi destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere con la pesante accusa.

La richiesta

A firmare la richiesta di giudizio immediato il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro. Per i due, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito, coordinati dalla Procura.

I dettagli emersi dall'analisi della videosorveglianza

Determinati le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid. A partire da dettagli degli abiti e delle scarpe dei presunti autori. Il processo sarà definito con il rito abbreviato, come chiesto dalla difesa dei due imputati. L’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone sarà celebrata ad aprile.