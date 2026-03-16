Avellino, L'Ordine Avvocati Avellino comunica: lo stop ai servizi informatici L'interruzione è prevista il 18 marzo 2026 dalle 16 alle 18

di Paola Iandolo

Interruzione dei servizi informatici del settore civile dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del 18.03.2026. A comunicarlo l'Ordine degli Avvocati di Avellino sulla pagina social. Per due ore, al fine di consentire l' attività di manutenzione straordinaria, si procederà all'interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno comunque attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno quindi disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni, incluso il Tribunale online, anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi e procedere alla pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria degli uffici del distretto.