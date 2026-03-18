Avellino - Juve Stabia, aggressione allo stadio: daspo per due tifosi irpini i due tifosi hanno aggredito l'addetto alle vendite ed erano senza biglietto

La Polizia di Stato di Avellino ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo) nei confronti di altrettanti tifosi residenti in questa provincia, rispettivamente della durata di 2 e 5 anni. Per uno dei destinatari, già sottoposto in passato ad analoghi provvedimenti, è stata altresì disposta la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle manifestazioni sportive, per la durata di anni 5.

In particolare, i provvedimenti scaturiscono a seguito di un’aggressione posta in essere dai due tifosi irpini nei confronti di un addetto al punto ristoro del “Settore Curva Sud” dello stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, in occasione della gara dello scorso 28 febbraio “U.S. Avellino 1912 - Juve Stabia”. In quella circostanza veniva accertato che uno dei due tifosi era in possesso del tagliando di ingresso per altro settore dello stadio mentre l’altro era sprovvisto del biglietto di ingresso.