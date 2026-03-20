Avellino, Nuovo Clan Partenio: il comune parte civile anche in Cassazione

di Paola Iandolo
Il Comune di Avellino sarà parte civile anche nel terzo e ultimo grado di giudizio che vede imputati i componenti del Nuovo Clan Partenio. A rappresentare l'ente guidato dal commissario Perrotta, nell'udienza fissata davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il 2 aprile prossimo, l'avvocato Carmine Foreste. Al centro del ricorso presentato dai legali degli imputati le condanne inflitte in secondo grado dai giudici della Corte di Appello. Condanne che verranno anche vagliate dai giudici della Suprema Corte. I giudici della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2025 hanno confermato le condanne per i presunti vertici del sodalizio criminale capeggiato dai fratelli Galdieri e riformato la sentenza di primo grado emessa nel luglio 2023 per i presunti sodali.
Le condanne inflitte in Appello:
Franco Ambrosone (libero) da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno sei mesi, concesse le circostanze attenunate generiche e il beneficio della pena sospesa
Diego Bocciero da 20 anni di reclusione a 19 anni e 10 mesi di reclusione e 19mila euro di multa
Giuliana Brogna da 4 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e 6mila euro di multa
Martino De Fazio da 2 anni e sei mesi confermata
Carlo Dello Russo da 24anni e 9 mesi a 24 e 7 mesi di reclusione
Luigi De Simone da13 anni e 9 mesi a 13 anni di reclusione e 7 mila euro di multa
Giuseppe Durante da 16 anni a 15 e 10 mesi di reclusione
Nicola Galdieri da 21 anni - confermata
Pasquale Galdieri da 25 anni - confermata
Angelo Genito da 19 anni e 3 mesi a 18 anni e mesi 6 di reclusione e 16 mila
Sabino Mariano da 4 anni a 2 anni 6 mesi di multa a 2 anni e mesi 6 di reclusione
Antonio Matarazzo da 14 anni di reclusione a 13 anni e mesi 6 di reclusione
Giuseppe Moscatiello da 13 anni e 9 mesi a 7 anni di reclusione e 7 mila euro di multa
Ernesto Nigro da 17 anni - confermata
Giuseppina Nigro da 14anni e 6 mesi a 13 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mila multa
Ludovico Nittolo da 14 anni a 13 anni e 11 mesi di 10mila di multa
Mario Rosania da 13 anni e 6 mesi a 7 anni e 9 mesi 8 di multa
Antonio Taccone da 15 anni a 14 anni e 4 mesi di reclusione
Carmine Valente (detto Caramella) da 21 anni a 15 anni di reclusione
Giovanni Volpe (libero) da 9 anni e 9 mesi - confermata
Renato Freda da 14 anni a 13 anni di reclusione