Avellino, Nuovo Clan Partenio: il comune parte civile anche in Cassazione L'udienza davanti ai giudici della Suprema Corte è fissata per il 2 aprile

di Paola Iandolo

Il Comune di Avellino sarà parte civile anche nel terzo e ultimo grado di giudizio che vede imputati i componenti del Nuovo Clan Partenio. A rappresentare l'ente guidato dal commissario Perrotta, nell'udienza fissata davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il 2 aprile prossimo, l'avvocato Carmine Foreste. Al centro del ricorso presentato dai legali degli imputati le condanne inflitte in secondo grado dai giudici della Corte di Appello. Condanne che verranno anche vagliate dai giudici della Suprema Corte. I giudici della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2025 hanno confermato le condanne per i presunti vertici del sodalizio criminale capeggiato dai fratelli Galdieri e riformato la sentenza di primo grado emessa nel luglio 2023 per i presunti sodali.

Le condanne inflitte in Appello:

Franco Ambrosone (libero) da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno sei mesi, concesse le circostanze attenunate generiche e il beneficio della pena sospesa

Diego Bocciero da 20 anni di reclusione a 19 anni e 10 mesi di reclusione e 19mila euro di multa

Giuliana Brogna da 4 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e 6mila euro di multa

Martino De Fazio da 2 anni e sei mesi confermata

Carlo Dello Russo da 24anni e 9 mesi a 24 e 7 mesi di reclusione

Luigi De Simone da13 anni e 9 mesi a 13 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Giuseppe Durante da 16 anni a 15 e 10 mesi di reclusione

Nicola Galdieri da 21 anni - confermata

Pasquale Galdieri da 25 anni - confermata

Angelo Genito da 19 anni e 3 mesi a 18 anni e mesi 6 di reclusione e 16 mila

Sabino Mariano da 4 anni a 2 anni 6 mesi di multa a 2 anni e mesi 6 di reclusione

Antonio Matarazzo da 14 anni di reclusione a 13 anni e mesi 6 di reclusione

Giuseppe Moscatiello da 13 anni e 9 mesi a 7 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Ernesto Nigro da 17 anni - confermata

Giuseppina Nigro da 14anni e 6 mesi a 13 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mila multa

Ludovico Nittolo da 14 anni a 13 anni e 11 mesi di 10mila di multa

Mario Rosania da 13 anni e 6 mesi a 7 anni e 9 mesi 8 di multa

Antonio Taccone da 15 anni a 14 anni e 4 mesi di reclusione

Carmine Valente (detto Caramella) da 21 anni a 15 anni di reclusione

Giovanni Volpe (libero) da 9 anni e 9 mesi - confermata

Renato Freda da 14 anni a 13 anni di reclusione