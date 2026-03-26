Quindici, il boss Antonio Cava resta al 41bis: la decisione della Cassazione Determinante la relazione della Direzione Antimafia del 2024 e una nota della Squadra Mobile

di Paola Iandolo

Il boss Antonio Cava, detto N’do N’do, resta sottoposto al regime del 41bis. I giudici della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno deciso che il boss di Quindici deve rimanere sottoposto al carcere duro, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Cava. L'istanza è stata presentata contro la decisione - arrivata nell’ottobre 2025 - del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva confermato il decreto di proroga per altri due anni del regime di 41 bis nei suoi confronti. Il tutto in linea con quanto disposto dal Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio nel 2024. Ricordiamo che N'do N'do è sottoposto al carcere duro dal 2006.



Per i giudici della Cassazione: "non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da soggetti legati alla famiglia di Cava, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale”. Elementi e circostanza contenute in una nota della Squadra Mobile di Avellino emessa nel dicembre 2023. Materiale che si è aggiunto ad altri elementi contenuti nella nota della Direzione Investigativa Antimafia del marzo 2024. Negativa dunque la risposta rispetto ad “una rivalutazione del complesso vissuto criminale del condannato e un’alternativa ricostruzione delle vicende della sua cosca fino all’attualità; che non risulta alcun elemento concreto che dia dimostrazione della recissione dei pregressi e radicati legami con l’organizzazione criminale”.