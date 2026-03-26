Avellino: rinviata l'inaugurazione dell'Antica Dogana L’evento sarà riprogrammato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12.00

Si comunica che, a causa di avverse condizioni meteorologiche, l’inaugurazione dell’Antica Dogana di Avellino, prevista per sabato 28 marzo 2026 alle ore 11.00 in Piazza Amendola è stata rinviata. L’evento sarà riprogrammato per mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 12.00, data in cui avverrà il taglio del nastro. Seguirà una ulteriore comunicazione con tutti i dettagli organizzativi.

La nota del Comitato per la salvezza della Dogana

“Il risultato di 17 anni di impegno civile. Intanto si avvia la solita discussione sulla sua destinazione. Tutto giusto, ma non bisogna dimenticare che la Dogana è anche altro. Era un monumento in rovina, ora è restituito alla città nella sua bellezza. Mancano ancora le statue, e su questo occorre darsi da fare senza tregua, come per la piazza, affinchè non diventi un bivacco, ma un luogo libero e animato di incontro per gli avellinesi. Poi c'è il problema della destinazione d'uso, che doveva già avere soluzione. Giusto parlarne e trovare risposte adeguate, speriamo sia in testa ai problemi della nuova amministrazione, ma mai dimenticare che un rudere, uno sfacelo è tornato ad essere un monumento di splendore".