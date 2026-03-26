Avellino Basket, Di Carlo: "Rammarico perché si poteva fare meglio" "Qualche errore di troppo ha alterato l'approccio e lo sviluppo gara"

"L'approccio doveva essere diverso per mettere la gara su un altro binario". Così coach Gennaro Di Carlo si è espresso dopo Unieuro Forlì - Unicusano Avellino Basket 73-71. "Abbiamo garantito fiducia ai nostri avversari, è aumentata per loro nel terzo periodo, siamo usciti alla distanza nell'ultimo quarto, ma rientriamo con una sconfitta e ha pesato una percentuale ai liberi non eccezionale. - ha spiegato il coach della squadra biancoverde - Sugli errori nostri la predominanza di Forlì a rimbalzo ha determinato anche i ritmi a loro favore. C'è rammarico. Sapevamo che potevamo fare una partita migliore".

"Qualche errore di troppo nello sviluppo gara"

"Volevamo essere aggressivi anche in questa gara, ma siamo una squadra che tende a perdere fiducia quando l'attacco non funziona a dovere. - ha aggiunto Di Carlo - Per questo ho parlato delle scelte. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Volevamo condizionare Forlì e c'eravamo riusciti. Abbiamo sbagliato scelte come lo sfondamento di Chandler, i tiri da sotto sui 3 contro 2. Cose che oggettivamente potevano enfatizzare l'approccio alla gara e lì abbiamo perso fiducia. Subentra una forma di nervosismo e dall'altra parte cresceva la fiducia di Forlì. Abbiamo ribaltato alcune soluzioni e qualche confronto diretto. Sparigliando c'abbiamo provato, ma non è bastato".