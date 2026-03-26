ArcelorMittal: "Garantire il mantenimento dei livelli occupazionali" Contronto regionale: "Ferma volontà di ricercare soluzioni produttive"

Si è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano, in provincia di Avellino. All’incontro hanno preso parte gli assessori regionali al lavoro e formazione Angelica Saggese, all'ambiente Claudia Pecoraro e alle attività produttive e sviluppo economico Fulvio Bonavitacola. "Nel corso del confronto, il rappresentante di Arcelor-Mittal ha riferito che la società è in fase di dismissione dello stabilimento produttivo e che ha già sottoscritto un contratto preliminare di vendita con la società Pi.Co. Srl. - si legge nella nota diffusa - I rappresentanti regionali hanno esposto ad Arcelor-Mittal la complessa situazione territoriale del sito di Luogosano e la forte resistenza dei cittadini e delle istituzioni locali rispetto all’insediamento della nuova fonderia".

"Soluzioni che non si pongano in contrasto con istituzioni e comunità locali"

"L’azienda, da parte sua, prendendo atto del contesto territoriale e stante un contratto preliminare di vendita già sottoscritto, si è dichiarata disponibile ad interloquire con altri operatori economici alle medesime condizioni pattuite con Pi.Co. Srl., a condizione che la Pi.Co. stessa aderisca ad uno scioglimento consensuale degli accordi preliminari in essere. La Regione Campania ha confermato il massimo impegno nel monitorare l’andamento del piano di dismissione in atto e ha ribadito la ferma volontà di ricercare soluzioni produttive che non si pongano in contrasto con le istituzioni e comunità locali e con la vocazione produttiva dell’area. L’obiettivo resta quello di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, facilitando la presenza di operatori economici compatibili con lo sviluppo economico del territorio".