Ancora un mezzo pesante rimasto bloccato: via quei semafori da Ponte Gonnella Appello urgente all'Anas ad eliminare il senso unico alternato lungo la statale 90

Ancora un mezzo pesante in panne, ancora disagi a ponte gonnella lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino.

Una situazione che sta diventando insostenibile e snervante lungo questo tratto di strada interessato da un senso unico alternato, regolamentato da semafori, in assenza (ed è questo il paradosso) di qualsiasi intervento di tipo strutturale al viadotto.

Impianto semaforico che Anas ha ridotto nei tempi di attesa dopo la presa di posizione di Antonello Granato che attraverso la sua pagina, molto seguita nella Valle del Cervaro aveva più volte denunciato i disagi legati alla trafficata arteria di collegamento tra la Campania e la Puglia.

E' la stessa situazione incredibile che dura da lunghi anni all'altezza della galleria Maddalena lungo la Variante, partita come soluzione provvisoria e diventata definitiva nel tempo, fortunatamente qui senza semaforo. Quelle barriere di cemento a protezione di una frana che non c'è vanno portate via al più presto prima che accada l'irreparabile. E' di due giorni fa l'ennesima tragedia sfiorata.