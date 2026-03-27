Cinghiale spunta dalla vegetazione, si schianta contro un'auto e muore L'incidente che poteva avere conseguenze gravi è avvenuto poco distante il bivio di Montaguto

E' spuntato improvvisamente dalla vegetazione e si è schiantato sul lato anteriore, lato passeggero di un'auto, che in quel momento viaggiava in direzione Ariano Irpino.

Un impatto violento, che poteva arrecare conseguenze molto più gravi, tant'è che l'animale è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 90 delle puglie all'altezza del bivio di Montaguto. Fortunatamente non si registrano feriti, me il bilancio poteva essere molto più serio. Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante del commissariato di polizia di Ariano Irpino, in servizio nel territorio della Valle del Cervaro, dove resta sempre alta l'attenzione, al fine di stroncare sul nascere le infiltrazioni malavitose dalla vicina Puglia.

E' stata la stessa polizia ad allertare il veterimario reperibile dell'Asl di Avellino, per procedere alla rimozione della carcassa e ai consueti accertamenti sanitari relativi alla peste suina. Informato dell'accaduto il dirigente del commissariato arianese Giulio Masini.

Una presenza, quella degli animali selvatici che risulta essere incontrollata in molte zone, con danni sempre più ingenti per il mondo agricolo oramai in ginocchio.

Non corrisponde a verità la notizia circolata sui social, relativa alla cattura del cinghiale in villa comunale. L'animale, fatta eccezione di una giornata di tregua nel giorno di Sant'Ottone, è tornato a frequentare e a scavare nel parco verde della città, ignorando la gabbia posizionata nella vallata di viale Tigli.

Un problema che resta dunque ancora irrisolto. Se non si alzerà il muro intorno alla villa, intervento più volte sollecitato da Felice Vitillo, (leggi qui) non se ne verrà mai a capo.