Via crucis vivente a Melito Irpino: "Non sarà solo una rappresentazione" Conto alla rovescia per la comunità guidata da don Michele Puopolo

Conto alla rovescia in Valle Ufita a Melito Irpino per la tanto attesa via crucis vivente in paese, giunta alla sua terza edizione.

L'appuntamento è per domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:00 sul sagrato nella chiesa madre di Sant'Egidio.

La parrocchia di Sant'Egidio Abate guidata da don Michele Puopolo invita tutta la comunità a vivere insieme un momento di profonda fede e condivisione.

"Non è solo una rappresentazione. È un cammino. È un “sì”. È un dono. Dietro ogni scena, ogni gesto, ogni silenzio… ci sono volti semplici, mani operose, cuori disponibili. Uomini, donne e bambini che, con dedizione e amore, hanno scelto di mettersi in gioco per costruire qualcosa che va oltre lo spettacolo: un’esperienza viva, autentica, capace di toccare l’anima.

Passo dopo passo, prova dopo prova, è nata una comunità che si è stretta attorno a un unico grande desiderio: far rivivere la passione, morte e resurrezione di Cristo in modo intenso, vero, condiviso".

Questa terza edizione è il frutto di sacrifici silenziosi, di emozioni custodite, di una fede che si fa azione. È il segno concreto che, quando si cammina insieme, si può creare qualcosa di straordinario.

"Vi aspettiamo per vivere insieme un momento che non si guarda soltanto…si sente, si attraversa, si porta nel cuore. Non mancate. Portate con voi il desiderio di fermarvi, riflettere e lasciarvi toccare".