"Ha messo a rischio la propria vita in autostrada pur di salvare la nostra"

Un incidente in autostrada, lungo l'A16 Napoli-Bari, in un tratto già tristemente noto tra Grottaminarda e Vallata, il panico, la concitazione di una coppia, il rischio di una vera e propria strage in quell'inferno con il coinvolgimento di più persone e l'intervento encomiabile di un brigadiere dell'arma dei carabinieri, Claudio Rocco.
Un comportamento altamente professionale, coraggioso e umano dimostrato dal militare in servizio nella provincia di Benevento, già operativo presso la stazione di Sant’Angelo dei Lombardi.
Ecco il racconto di Michele Flammia e sua moglie Teresa Marcone:
In data 19 febbraio scorso, io e mia moglie siamo rimasti coinvolti in un grave incidente autostradale mentre percorrevamo l’autostrada A16 tra Grottaminarda e Vallata, direzione Bari.
In un momento di estrema emergenza e difficoltà, il brigadiere, testimone diretto dell’accaduto sin dalle fasi iniziali del tamponamento, è intervenuto con straordinaria prontezza.
Nonostante si trovasse fuori servizio e con il proprio figlio a bordo dell’auto, si è fermato in una posizione potenzialmente pericolosa e si è immediatamente adoperato per rallentare e segnalare alle auto sopraggiungenti la presenza dell’incidente, mettendo a rischio la propria incolumità pur di evitare conseguenze peggiori.
Successivamente ha prestato immediata assistenza, offrendoci supporto concreto e umano in una situazione di forte shock.
Il suo intervento è stato immediato e costante, e ha dimostrato piena disponibilità anche successivamente, interessandosi alle nostre condizioni. Tali elementi confermano non solo grande professionalità ma anche una profonda umanità e senso del dovere.
Riteniamo doveroso segnalare questo episodio affinché venga riconosciuto il suo comportamento esemplare, che incarna pienamente i valori dell’Arma dei carabinieri: coraggio, spirito di servizio e vicinanza ai cittadini.
Desideriamo inoltre esprimere il nostro più sincero e profondo ringraziamento per l’operato del brigadiere, che ha rappresentato per noi un punto di riferimento fondamentale in un momento di grande difficoltà".