"Ha messo a rischio la propria vita in autostrada pur di salvare la nostra" Il gesto encomiabile del brigadiere dei carabinieri Claudio Rocco in soccorso ad una coppia sull'A16

Un incidente in autostrada, lungo l'A16 Napoli-Bari, in un tratto già tristemente noto tra Grottaminarda e Vallata, il panico, la concitazione di una coppia, il rischio di una vera e propria strage in quell'inferno con il coinvolgimento di più persone e l'intervento encomiabile di un brigadiere dell'arma dei carabinieri, Claudio Rocco.

Un comportamento altamente professionale, coraggioso e umano dimostrato dal militare in servizio nella provincia di Benevento, già operativo presso la stazione di Sant’Angelo dei Lombardi.

Ecco il racconto di Michele Flammia e sua moglie Teresa Marcone:

In data 19 febbraio scorso, io e mia moglie siamo rimasti coinvolti in un grave incidente autostradale mentre percorrevamo l’autostrada A16 tra Grottaminarda e Vallata, direzione Bari.

In un momento di estrema emergenza e difficoltà, il brigadiere, testimone diretto dell’accaduto sin dalle fasi iniziali del tamponamento, è intervenuto con straordinaria prontezza.

Nonostante si trovasse fuori servizio e con il proprio figlio a bordo dell’auto, si è fermato in una posizione potenzialmente pericolosa e si è immediatamente adoperato per rallentare e segnalare alle auto sopraggiungenti la presenza dell’incidente, mettendo a rischio la propria incolumità pur di evitare conseguenze peggiori.

Successivamente ha prestato immediata assistenza, offrendoci supporto concreto e umano in una situazione di forte shock.

Il suo intervento è stato immediato e costante, e ha dimostrato piena disponibilità anche successivamente, interessandosi alle nostre condizioni. Tali elementi confermano non solo grande professionalità ma anche una profonda umanità e senso del dovere.

Riteniamo doveroso segnalare questo episodio affinché venga riconosciuto il suo comportamento esemplare, che incarna pienamente i valori dell’Arma dei carabinieri: coraggio, spirito di servizio e vicinanza ai cittadini.

Desideriamo inoltre esprimere il nostro più sincero e profondo ringraziamento per l’operato del brigadiere, che ha rappresentato per noi un punto di riferimento fondamentale in un momento di grande difficoltà".