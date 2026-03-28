Cervinara, Cresce l'allarme furti: svaligiata un'abitazione di due anziani Un altro colpo è fallito grazie all'arrivo dei proprietari della villa presa di mira

di Paola Iandolo

Allaerme furti a Cervinara. Due le azioni predatorie poste in essere dai malviventi: uno è andato a buon fine in località Ferrari e un altro è stato sventato grazie all'arrivo dei proprietari in via Partenio. Il colpo fallito si è verificato ieri sera. I proprietari di una villa presa di mira, rientrati prima del previsto, hanno messo in fuga i malintenzionati a mani vuote. Ma i ladri erano già all'interno a compiere razzie.

Il modus operandi

Ma non è andata così in località Ferrari: dove i ladri hanno svaligiato completamente l'abitazione di due anziani coniugi. Sulle tracce dei malviventi si sono messi subito gli agenti di polizia e i carabinieri. Ad avviso dei residenti della zona e delle forze dell'ordine - prontamente intervenuti - i malviventi sono scappati nelle fitta vegetazione, trovando poi la via di fuga grazie a qualche palo. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, subito acquisite -per tentare di risalire alla targa dell'auto utilizzata per raggiungere la zona. Ma non è escluso che la banda abbia raggiunto l'area dove compiere i furti, a piedi.

Le richieste dei residenti esasperati

i residenti chiedono che, sopratutto durante le ore notturne, la presenza delle forze dell'ordine sia più considerevole per scoraggiare le incursioni nelle abitazioni. Il tutto per non lasciare piena libertà di azione ai malviventi. Non vogliono essere lasciati soli e non vogliono adottare le stesse soluzioni degli abitanti di via San Cosma, quando qualche anno fa- esasperati- furono costretti ad istituire una sorta di servizio di ronda durante le ore notturne. Ma ancora volta ricordiamo i consigli delle forze dell'ordine: segnalare ogni movimento sospetto, installare luci con sensori vicino alle case e i sistemi di allarme per scoraggiare i malviventi.