Ariano: tutto pronto per inaugurare la nuova piazzetta in via Villa Caracciolo Spicca la nuova fontana restaurata e gli arredi urbani in ceramica arianese

E' prevista per domani mattina, tempo permettendo l'inaugurazione della nuova piazzetta in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino, di fronte alla scuola Lusi nel popoloso rione Martiri.

L'appuntamento è alle ore 12.30. Sarà presente il sindaco Enrico Franza insieme ad altri amministratori e curatori dell'opera, tra cui il direttore artistico Antonio Spagnuolo che sta seguendo con passione e in maniera meticolosa i vari cantieri della città dal centro alle periferie. E il progetto in questione è stato da lui redatto nello stesso periodo in cui si è realizzato il parchetto nel piano di zona a pochi metri dal Santuario Madonna di Fatima.

Spicca la nuova fontana restaurata e gli arredi urbani in ceramica arianese: "Un segno concreto della nostra identità, che unisce centro e periferie in un abbraccio di cultura e colore.

Ma non è solo inaugurazione - afferma il primo cittadino arianese - ad attendervi ci saranno nuove attrezzature sportive, giochi e animazione per i più piccoli, zucchero filato a volontà e tanta allegria con gli amici dell'associazione "Il Paese dei Balocchi"! In caso di maltempo, il tutto verrà rimandato alla prima giornata di sole".